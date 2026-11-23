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Сегодня Евросоюз перестал быть территорией дружбы и добрососедства.

Об этом в беседе с главредом швейцарского издания Weltwoche Роджером Кёппелем заявил экс-министр финансов ФРГ и бывший председатель СДПГ Оскар Лафонтен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – убежденный европеец. Хочу подчеркнуть, что это касается и культурного аспекта. Мне просто нравятся культуры других стран, а также, конечно, люди, которых я встречал. Но я противник нынешнего ЕС. Когда я вижу, скажем, госпожу фон дер Ляйен или Каллас, особенно на фоне войны на Украине, и наблюдаю за их деятельностью, меня охватывает настоящий ужас. К тому же, отсутствует какая-либо демократическая легитимность», – сказал Лафонтен.

Он добавил, что сегодня трудно поверить, что когда-то ЕС даже присудили Нобелевскую премию мира.

«Всё это просто перестало поддаваться какому-либо осмыслению. В любом случае, я — убежденный европеец. Именно поэтому мы выступаем за такую ​​модель отношений: мы хотим быть страной добрососедства, дружбы и сотрудничества. Мы хотим ценить европейскую культуру, поскольку на протяжении столетий она нас обогащала. Но то, что происходит сейчас в брюссельских административных структурах, я поддержать не могу», – подчеркнул Лафонтен.

В свою очередь ведущий рассказал, что часто общается с немцами, которые приходят на его лекции.