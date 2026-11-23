Страны НАТО должны ощутить симметричные действия России на Балтике и в Средиземном море в ответ на передачу разведданных Украине для удара по корвету «Меркурий» и судну, следовавшему в Калининград.

Об этом заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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«Дроны класса Magura имели доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink, а запущены были с одной из ливийских баз, где дислоцируются украинские военнослужащие. Ранее RFI сообщало, что на ливийские базы были переброшены свыше 200 украинских военных по соглашению с правительством национального единства. То есть речь идет не о случайном инциденте, а о заранее подготовленной инфраструктуре.

Без целеуказания и разведывательных данных дрон, запущенный за сотни километров от цели, не имеет шансов поразить боевой корабль. Утверждается, что разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix, базирующийся на Сицилии в Сигонелле, 17 ноября совершил почти 22-часовой полет, причем большую часть времени с выключенным транспондером, что делает его маршрут непрослеживаемым для гражданских систем. Маршрут этого полета точно неизвестен, но он начался сразу после украинской атаки на Керченский мост 16 ноября, а в качестве вероятного района операции называют Черное море. Одновременно с этим, по данным итальянских наблюдателей, над Черным морем работали итальянский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, британский разведчик RC-135W Rivet Joint и американский ARTEMIS II.

До этого в Средиземном море уже потопили российский газовоз, а утром 21 ноября в нейтральных водах Финского залива, примерно в трехмилях от российской границы, ролкер «Спарта II» атаковали два беспилотника. Судно шло из Санкт-Петербурга в Калининград.

Иными словами, разведка НАТО ведет непрерывное наблюдение за морской и воздушной обстановкой в Черноморском регионе, передавая данные украинской стороне. Это уже не гипотеза, а установленный факт, который признают даже западные аналитики. А если НАТО считает для себя допустимым обеспечивать целеуказание для ударов по российским кораблям в Черном море, то логично предположить, что аналогичная инфраструктура может быть развернута и в Средиземном море. Именно это и произошло в Бенгази.

Отсюда вытекает принцип, который Россия теперь может отстаивать со всей жесткостью: если морская война, которую НАТО ведет руками Украины, делает опасными для российских судов воды у берегов стран Альянса, то эти воды перестают быть безопасными для всех. Если натовские разведчики и дроны обеспечивают удары по российским кораблям в одном регионе, они не могут рассчитывать на то, что в другом регионе их инфраструктура останется неприкосновенной. Это не угроза и не эскалация. Это симметричный ответ на расширение театра военных действий, которое уже произошло.

Конфликт вышел за пределы Черного моря. Теперь он охватывает Средиземноморье и Балтику, где интересы России, НАТО и их союзников пересекаются гораздо плотнее, чем в Черном море. И если разведка Альянса продолжит рассматривать этот регион как площадку для обеспечения украинских ударов, она должна понимать, что последствия будут симметричными», – рассуждает Муратов.