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На Украине практически все мыслители, за исключением оголтелых националистов, были ориентированы на Россию.

Об этом в эфире канала Podcast Geopolityczny заявил профессор Жешувского университета, депутат польского сейма, член парламентской комиссии по национальной обороне, экс-депутат Европарламента Анджей Запаловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, что должно произойти для нормализации отношений между Киевом и Варшавой.

«Прежде всего, украинскому обществу необходимо сменить свои элиты, поскольку эти элиты, по сути, делятся на два типа. К первому относится экономическая олигархия, которая мыслит исключительно категориями бизнеса и рассматривает Украину лишь как сферу своих экономических и коммерческих интересов. Вторая группа — так называемая галицийская элита — состоит из бескомпромиссных националистов, ментально зацикленных на идеях первоначальных архитекторов украинского национализма и воспринимающих Польшу исключительно через эту призму», – сказал Запаловский.

Он обратил внимание на выводы польского эксперта-украиниста Михала Сюдака.

«Он указал на то, что, за исключением идеологов украинского национализма, все остальные мыслители — представители украинской интеллектуальной традиции — были убежденными сторонниками России. Сюда входят такие фигуры, как Грушевский, который, в конце концов, вернулся в Советскую Украину и прожил там всю оставшуюся жизнь. Короче говоря, они были настроены абсолютно пророссийски», – отметил профессор.

По его словам, Сюдак отмечал, что в польском дискурсе были искажены идеи политического мыслителя Ежи Гедройца.