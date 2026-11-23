Просчитать то, что под саммит в Китае Украина и Европа будут бить по Крымскому мосту, было несложно, однако почему-то никто к такому сценарию не подготовился.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят: там постоянно висят самолёты-разведчики, они наводят, скорее всего, беспилотники и ракеты. И, судя по всему, это правда. Вопрос в том, почему мы ничего не делаем? Ах, мы боимся? Ну, тогда давайте, собирайте мост по частям. По крайней мере, если уж не сбивать, то можно каким-то образом помешать или что-то в этом роде. То есть здесь нужна более активная позиция, более жёсткий ответ. Плюс такие вещи, как противовоздушная оборона. В общем, было понятно, что перенапрячь противовоздушную оборону возможно. Значит, надо было из этого делать соответствующие выводы и готовиться к этому заранее. Ну и, в том числе, так сказать, речь идёт о разведке», – рассуждал политолог.