НАТОвская авиация ведет агрессивную разведку берегов Крыма
Авиация НАТО вновь сканирует Крымский полуостров – очевидно, в рамках подготовки обещанных на Украине новых ударов по железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сервис по отслеживанию авиаперелетов Flightradar с утра фиксировал в воздушном пространстве три натовских шпиона.
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Так, американский самолет-разведчик ArtemisII вылетел из аэропорта румынской Констанцы и уже наворачивает второй круг над нейтральными водами Черного моря. Сопровождает его истребитель Dassault Mirage 2000D, который выключил транспондер, когда вышел ближе к Крыму.
Также в регионе работает взлетевший из турецкого Измира ATR P-72 MPA – это самолет, способный выполнять широкий круг задач, в том числе разведки и противокорабельной обороны.
Отметим, что накануне возобновившихся ударов по Крымскому мосту на прошлой неделе полуостров также активно сканировался авиацией НАТО, кроме того, западные разведчики кружили в районе Ливии и Калининграда перед недавними ударами ВСУ.
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