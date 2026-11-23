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Натовцев полностью устраивает нынешняя ситуация можно воевать с Россией руками Украины и не нести за это никаких юридических обязательств.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле Украина уже в НАТО. Только НАТО не несёт никакой ответственности за это. А так – Украина уже фактически интегрирована в планы НАТО, она используется НАТО как боевой авангард, но такой авангард, который не жалко. И, на мой взгляд, НАТО как раз это абсолютно устраивает. Когда можно расходовать Украину, при этом находиться с самим в безопасности, но и ещё и не нести никаких обязательств», – сказал Михеев.

«Это не устраивает Киев. А НАТО, мне кажется, это вполне устраивает. А почему нет? Можно кормить вечными обещаниями о том, что мы вас когда-нибудь примем. А использовать сегодня, но при этом не нести никаких зафиксированных юридических обязательств», – добавил политолог.

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