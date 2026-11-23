Бывший посол США в России Майкл Макфол поставил бывшего президента США Джо Байдена в пример нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Об этом он заявил в интервью аргентино-американскому обозревателю Дэвиду Пакману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не увидите, чтобы он называл Владимира Путина своим другом… Можно встречаться с этими ребятами, не забывая о своих ценностях, не притворяясь, что вы друзья.

Я точно знаю, что Путин так не думает ни об одном американском лидере. Он мыслит другими категориями. Когда вы говорите ему нечто подобное, вы выглядите слабым», – рассуждал Макфол.