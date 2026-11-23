«Иначе Россия за 2 недели дойдёт до Роттердама!» – Рютте призвал ЕС поторопиться с созданием единой армии
Для более эффективной войны с Россией страны-члены ЕС должны срочно создать единую европейскую армию.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы делегатов Парламентской ассамблеи Альянса в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Иногда люди думают, что я принципиально против создания европейских вооруженных сил. Но я не против этого в принципе. Я всегда считал, что если у вас есть европейские вооруженные силы, то не должно быть национальных вооруженных сил.
У Соединенных Штатов одни вооруженные силы. Нет отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единые вооруженные силы США. Если Европа сможет это сделать – то отлично.
Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что это связано с таким важным вопросом, как суверенитет», – сказал Рютте.
Он подчеркнул, что единая армия будет более эффективно воевать против России.
«Я бы не советовал, чтобы все национальные государства, имеющие собственные вооруженные силы, работали вместе в рамках НАТО, а поверх этого еще и существовала бы крупная европейская структура.
Потому что в таком случае, если Путин нападет, нам сначала понадобится 2-3 недели, чтобы договориться, кто что будет делать, а к тому времени он, скорее всего, уже будет в Роттердаме.
Так что принципиальных возражений против европейских вооруженных сил нет, но повторюсь, я не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Я не вижу особого стремления к этому», – добавил он.
Рютте подчеркнул, что Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен уже работают над изменением европейского законодательства, чтобы стало возможным создать единую европейскую армию.
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