Для более эффективной войны с Россией страны-члены ЕС должны срочно создать единую европейскую армию.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы делегатов Парламентской ассамблеи Альянса в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда люди думают, что я принципиально против создания европейских вооруженных сил. Но я не против этого в принципе. Я всегда считал, что если у вас есть европейские вооруженные силы, то не должно быть национальных вооруженных сил.

У Соединенных Штатов одни вооруженные силы. Нет отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единые вооруженные силы США. Если Европа сможет это сделать – то отлично.

Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что это связано с таким важным вопросом, как суверенитет», – сказал Рютте.