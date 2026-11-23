Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Затруднения со снабжением ВСУ из-за ударов по мостам через Днепр пригодится России, когда война из позиционной превратится в манёвренную.

Об этом на канале «Berlin247» заявил журналист-расследователь и политолог из Германии Патрик Бааб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мосты в Киеве подвергаются атакам, чтобы затруднить снабжение украинских войск, а также чтобы дать российским войскам возможность для движения к Полтаве и до Киева. И я предполагаю, что это произойдёт, как только будет уничтожен последний оборонительный бастион Украины. Линия Славянск-Краматорск, которую сейчас обходят, будет прорвана. И, согласно моему прогнозу, позиционная война, которую мы сейчас наблюдаем, превратится в манёвренную, потому что за ней находится степь, ведущая в сторону Полтавы. И я думаю, что после этого российские войска снова начнут продвигаться быстрее», – сказал Бааб.

«И всё это вызывает панику в западных столицах. В частности, европейцы паникуют из-за того, что Си Цзиньпин, Трамп и Путин в своей декларации заявили, что разделяют ответственность за глобальную безопасность и будут вместе разрешать конфликты», – добавил немецкий журналист.

Читайте также: Укро-военкор: Как только русские начнут городские бои в Славянске и Краматорске – нам кранты.