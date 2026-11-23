Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В черногорском городе Улцинь полиция накрыла мошеннический кол-центр, в котором работали 23 гражданина Украины и один россиянин, при этом раскрыта личность только последнего.

В августе этого года в Подгорице уже был накрыт аналогичный кол-центр с более чем 50 сотрудниками, однако их всех отпустили без предъявления обвинений, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Сотрудники Регионального центра пограничной полиции «Юг» обнаружили жилой дом в районе Джеране (г. Улцинь) и, действуя в соответствии с законом, вошли в помещение, сообщило Управление полиции Черногории.

В ходе осмотра помещения были обнаружены и временно изъяты 42 мобильных телефона, 29 ноутбуков, два стационарных компьютера, документы, удостоверяющие личность (удостоверения личности и паспорта), а также цифровой видеорегистратор системы видеонаблюдения.

Внутри здания находились 24 иностранца: 23 гражданина Украины и один гражданин России, при этом арестован только последний. Россиянину предъявлены подозрения в несанкционированном осуществлении экономической, банковской, биржевой или страховой деятельности. Хотя формально полиция не назвала его имя, близкое к черногорским властям издание Vijesti сообщило, что речь идёт о 37-летнем Сергее Пасисниченко.

«В рамках дальнейших мероприятий Управление полиции проверяет законные основания для пребывания и работы этих лиц в Черногории, их деятельность и перемещения, а также цель и порядок использования обнаруженного цифрового оборудования и устройств», – говорится в сообщении.

При этом нет сомнений, что граждан Украины отпустят на свободу, как это было в случае обнаружения более масштабного украинского кол-центра в Подгорице летом этого года.

10 августа 2026 года в одной из вилл в районе Марезе столицы Черногории полиция обнаружила более 50 иностранных граждан – преимущественно из Украины, но были также граждане Молдавии и Словакии. В ходе операции было изъято свыше 100 компьютеров, десятки мобильных телефонов и более 50 000 евро.

Гражданка Украины Виктория Вовк, а также восемь других иностранных граждан, незаконно проживавших в Черногории, были тогда арестованы по подозрению в осуществлении без надлежащего разрешения предпринимательской, банковской, биржевой или страховой деятельности. Однако вскоре все они были отпущены на свободу и покинули Черногорию.