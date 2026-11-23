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ЕС должен осознать, что с Россией можно разговаривать только с позиции силы.

Об этом в беседе с журналистом Лукашем Важехой заявил советник президента Польши, нацист и русофоб Шимон Стаховяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что польские политики в основном топают ногами, но лидерам России, Китая и США абсолютно наплевать на их мнение.

«Очевидно, что у каждого государства — а речь идет, в конце концов, о великих державах — есть свои интересы, которые оно отстаивает. Мы тоже должны, как минимум, четко сформулировать собственные интересы. Разумеется, у нас нет таких инструментов, как у Соединенных Штатов — по ряду причин, которые можно обсуждать часами. Тем не менее, очень важно обозначить нашу позицию — на чем мы делаем особый акцент и о чем также постоянно говорит президент Кароль Навроцкий, в том числе во время своих встреч с президентом Дональдом Трампом», – сказал советник Навроцкого.

Важеха уточнил, в чем же заключается позиция Польши.

«По нашей оценке, Россия понимает только язык силы, и попытки решить этот вопрос мирным путем могут оказаться неэффективными. Европейский Союз пытался делать это годами. Германия пыталась делать это годами. Администрация Барака Обамы тоже пыталась это сделать. Результатом стала настоящая война в Украине. Мы всегда подчеркиваем это очень, очень четко: Владимир Путин — военный преступник», – истерил чиновник.

Он говорит, что обеспокоен тем, что политический класс в ЕС не желает занимать столь твердую позицию.