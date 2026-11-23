Россия не имеет отношения к ухудшению отношений между Киевом и Варшавой.

Об этом в эфире канала канала Otwarta Konserwa заявил известный польский журналист Лукаш Важеха, которому ранее запретили въезд на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разумеется, российская пропаганда здесь ни при чем. С самого начала речь шла о реальных противоречиях в интересах. Дело не только в исторической памяти», – сказал он.

Журналист напомнил, что ЕС после начала войны предоставил Украине особые привилегии, позволив ей, в частности, экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в том числе через Польшу, что привело к конфликтам вокруг украинского зерна. Кроме того, отметил он, особенно сильно ударила по польским водителям отмена квот на автомобильные перевозки.

«Вдобавок ко всему, сверху, на государственном уровне, насаждается любовь к Украине и украинскому народу — а такая динамика почти неизбежно вызывает обратную реакцию. Примером может служить, пусть и не самый значительный факт, что государственные чиновники долгое время вывешивали украинские флаги.

Куда более серьезный пример — распределение жилья: в частности, квартиры, предоставленные девелоперским подразделением Польского фонда развития в марте 2022 года. Жилье, изначально предназначавшееся для польских семей, было передано украинским беженцам.

Сюда же относится и предоставление украинцам — в порядке исключения и без каких-либо юридических требований со стороны Евросоюза — полного доступа к тем же социальным льготам, что есть у граждан Польши», – отметил он.