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В новой модернизированной «Герань-5 К-5 К» существенно увеличена дальность полёта и поражающий эффект.

Об этом на канале «Новости Live» рассказал украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, улучшили аэродинамику. За счёт этого – дальность возросла. Ну, и разнообразили боевые части. Им мало показалось осколочно-фугасной боевой части, они поставили термобаррическую, так называемого объемного взрыва», – сказал Романенко. «Чтобы лучше горело и больше взрывалось», – вставила пропагандистка канала.

«Страшная штука, да. Она даёт двойную ударную волну, прямую и обратную, потому что выгорает всё, кислород выгорает по взрыву, и ударная волна возвращается. Ну, страшная штука. Поэтому, если даже вы забегаете в правила двух стен, старательно захлопните все двери, если есть время. Потому что это газ, боевая часть объемного взрыва – это фактически газ, который взрывается. И самые маленькие щели позволят ему проникнуть в помещение. Поэтому просто старательно закрыть дверь», – советовал в ответ укро-эксперт.

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