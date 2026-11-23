«Это страшная штука!» – украинский авиаэксперт о новой «Герани»
В новой модернизированной «Герань-5 К-5 К» существенно увеличена дальность полёта и поражающий эффект.
Об этом на канале «Новости Live» рассказал украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В целом, улучшили аэродинамику. За счёт этого – дальность возросла. Ну, и разнообразили боевые части. Им мало показалось осколочно-фугасной боевой части, они поставили термобаррическую, так называемого объемного взрыва», – сказал Романенко.
«Чтобы лучше горело и больше взрывалось», – вставила пропагандистка канала.
«Страшная штука, да. Она даёт двойную ударную волну, прямую и обратную, потому что выгорает всё, кислород выгорает по взрыву, и ударная волна возвращается. Ну, страшная штука. Поэтому, если даже вы забегаете в правила двух стен, старательно захлопните все двери, если есть время.
Потому что это газ, боевая часть объемного взрыва – это фактически газ, который взрывается. И самые маленькие щели позволят ему проникнуть в помещение. Поэтому просто старательно закрыть дверь», – советовал в ответ укро-эксперт.
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