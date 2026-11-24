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Представители победившего на досрочных парламентских выборах в Сербии «Студенческого списка» допустили отмену всемирной выставки ЭКСПО 2027, которая должна пройти в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.

ЭКСПО 2027 – флагманский проект бывшего президента Сербии Александра Вучича, и именно под угрозой ЕС бойкотировать эту выставку он ушёл в отставку и объявил досрочные выборы, передает корреспондент «Политнавигатора».

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На вопрос о том, существует ли вероятность отмены выставки ЭКСПО 2027, представительница «Студенческого списка», доцент архитектурного факультета Белградского университета Даниела Милованович Родич заявила телеканалу N1, что такой вариант возможен, если выяснится, что возведенные для выставки сооружения небезопасны.

Это заявление прозвучало за неделю до того, как дирекция выставки должна передать странам-участницам ключи от павильонов ЭКСПО 2027, чтобы они могли приступить к монтажу своих конструкций. Милованович Родич также анонсировала анализ всей строительной и финансовой документации выставки с целью поиска признаков коррупции.

Ещё один представитель «Студенческого списка», профессор экономического факультета Белградского университета Горан Петкович, заявил в эфире телеканала N1, что экономический аспект выставок ЭКСПО никогда не был положительным.

«Подобные выставки всегда используются для создания определённой инфраструктуры и направления развития города и общества в конкретном пространственном или идеологическом русле. На мой взгляд, в данном случае формат ЭКСПО был использован не по назначению», – утверждает он.

«Выставочная часть занимает лишь небольшую долю территории, в то время как значительная её часть отведена под новые павильоны Белградской ярмарки и Национальный стадион, которые не имеют никакого отношения к ЭКСПО 2027», – заявил Петкович.

Таким образом, если новые сербские власти отменят ЭКСПО 2027, где ожидается участие более 140 стран и более 4 миллионов посетителей, Сербия останется не только без самой выставки, но также без нового Национального стадиона и возможности расширения Белградской выставки, павильоны которой в центре столицы давно не удовлетворяют потребности заказчиков.

В отличие от EXPO 2025 в Осаке, Россия намерена участвовать во всемирной выставке в Белграде. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ, генерального комиссара российской секции ЭКСПО-2027 Алексея Груздева, павильон России будет среди крупнейших и займет одно из центральных мест.