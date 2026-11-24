Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если выяснится, что Польша предоставляет свое воздушное пространство для украинских дронов в ходе атак на Балтику, то это будет означать де-факто состояние войны.

Об этом на канале Finansowy Preppers заявил политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Польши Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В эфире подняли тему недавней атаки на российский сухогруз, следовавший в Калининград.

«Принципиально важно то, что Балтийский регион вновь становится объектом подобных действий — только на этот раз они носят гораздо более открытый характер. Был, конечно, и эпизод с морским терроризмом — подрыв газопроводов «СП-1» и «СП-2» в 2022 году. Расследование по этому делу все еще продолжается. Но здесь мы имеем дело с применением воздушных средств, что порождает вопрос: как они сюда попали?», – сказал Сыкульский.

Он обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Литвы.

«Он с обезоруживающей откровенностью сообщил, что беспилотник, недавно упавший в Литве, прилетел со стороны Польши. В ответ последовало опровержение — или, по крайней мере, попытка опровержения — со стороны премьер-министра Туска, который настоял на том, что Польша не давала разрешения на использование своего воздушного пространства. Но возникает вопрос: а советуются ли вообще с польской стороной? Возможно ли, что украинцы фактически создали воздушный транзитный коридор через восточную границу Польши?», – тревожится эксперт.

По его словам, если по Калининграду будет нанесен удар с воздуха или продолжатся атаки на российские суда в этом районе, то низбежно поднимется вопрос о предоставлении воздушного коридора.