Аналитик Качиньского: «Мы потеряли почти полтриллиона на украинской войне. Пора ее заканчивать »
В интересах Варшавы поддержать усилия США и положить конец украинской войне.
Об этом на канале Finansowy Preppers заявил политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Польши Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гость эфира подчеркнул, что не поддерживает позицию Дональда Трампа относительно безоговорочной поддержки Израиля.
«Однако, когда речь заходит о прекращении войны в Украине, мы должны всецело поддержать президента Трампа в его стремлении как можно скорее положить конец этой войне, поскольку она, господа, вовсе не отвечает интересам Польши. Ведь глава Центрального статистического управления на недавнем Экономическом форуме в Карпаче заявил, что Польша потеряла более 490 миллиардов злотых [около 120 миллиардов долларов]. Не миллионов, а именно миллиардов — почти полтриллиона. Так какой же нам смысл в продолжении этой войны?» – недоумевает эксперт.
Он добавил, что хотел бы, чтобы и президент, и премьер Польши объединили усилия, способствуя завершению украинского конфликта.
«Однако очевидно, что у правительства в Варшаве совсем другие планы: оно пытается занять позицию, противоположную курсу Трампа на прекращение войны в Украине. Похоже, они намерены доказать, как на это намекал Радослав Сикорский, что Европа способна продолжать поддержку Украины даже без участия Соединенных Штатов. Но возникает вопрос: в чем же здесь наш реальный интерес?» – резюмировал Сыкульский.
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