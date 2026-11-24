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В интересах Варшавы поддержать усилия США и положить конец украинской войне.

Об этом на канале Finansowy Preppers заявил политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Польши Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира подчеркнул, что не поддерживает позицию Дональда Трампа относительно безоговорочной поддержки Израиля.

«Однако, когда речь заходит о прекращении войны в Украине, мы должны всецело поддержать президента Трампа в его стремлении как можно скорее положить конец этой войне, поскольку она, господа, вовсе не отвечает интересам Польши. Ведь глава Центрального статистического управления на недавнем Экономическом форуме в Карпаче заявил, что Польша потеряла более 490 миллиардов злотых [около 120 миллиардов долларов]. Не миллионов, а именно миллиардов — почти полтриллиона. Так какой же нам смысл в продолжении этой войны?» – недоумевает эксперт.

Он добавил, что хотел бы, чтобы и президент, и премьер Польши объединили усилия, способствуя завершению украинского конфликта.