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Радостно повизгивая по поводу Крымского моста, укры почему-то забывают о «своем» — в Затоке. Вещь, конечно, добротная — даром, что ли, в «проклятом совке» строилась. Однако и вояки уже не скрывают — разрушения моста более чем серьезны.

В 22-м году во время дроновой атаки нацистская ПВО так «обороняла» мост, что сама же его и расфигачила — пришлось перекрывать движение. Во время этого в переправу попали две ракеты, так что перекрытие затянулось.

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В 23-м году мост впервые пострадал от морских беспилотников. В 24-м — от баллистических и авиационных ракет. В 25-м и 26-м атаки на мост стали практически непрерывными.

И, наконец, в начале ноября только за полчаса по мосту выпустили 18 ракет и авиабомб РФ! Это не считая каждодневных налетов помельче.

И хотя достоверной инфы о полной парализации или обрушении сооружения нет, но люди из тех мест сообщают: «Мосту — …!». Конец, короче.

И только в эфире «едыного» телемарафона вы об этом ничего не увидите-не узнаете.

«Я вообще не слышу, чтобы кто-то обсуждал критическую ситуацию с мостом в Затоке, который фактически отрезает юг Одесской области, — возмущается киевский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. — Это огромный район, исторически его называют Буджаком, там находятся и порты Измаила. Мост имел большое значение для железнодорожных перевозок. Через него можно было доставлять зерно непосредственно к портам, что упрощало экспортную логистику. После российских ударов сооружение получило настолько серьезные повреждения, что фактически оказалось почти уничтожено».

Кущ отметил, что один из возможных вариантов — использовать железнодорожные маршруты через Молдавию. Однако у этого направления есть свои ограничения. Так как, например, мост в Маяках предназначен для автомобильного транспорта. Поэтому перевозить по нему зерно железнодорожными составами невозможно.

Часть грузов можно направлять по железной дороге через Молдову в порт Рени. Но пропускная способность этого маршрута ограничена. Он способен принять определенный объем грузов, однако полностью заменить прежнюю транспортную схему не может.

Сложности возникают и непосредственно в дунайских портах. По словам экономиста, на их работу влияет обмеление реки. Кроме того, портовая инфраструктура регулярно подвергается российским атакам, что создает дополнительные риски для перевалки и отправки грузов.

По оценке аналитика— гаплык экономике Одесской области. Впрочем, ощущаться это стало отнюдь не сегодня.

И, хотя робко подавать голос по поводу почти уничтоженного моста на Укре пока разрешено только гражданским экспертам, а не военным, все прекрасно понимают: главное, что переправа через Затоку — важнейшая транспортная артерия, по которой шли поставки оружия и топлива для ВСУ.

А визги по поводу повреждения Крымского моста — надо полагать, что-то вроде заклинания против того, что сами обгадились. В общем-то, как всегда.