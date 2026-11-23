Перед каждым серьезным ударом по России, в том числе по ее военной инфраструктуре – в воздухе кружили НАТОвские разведчики.

Об этом на радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По словам Клинцевича, Россия при этом вряд ли будет их сбивать, потому что сейчас Запад задействует не беспилотники, а пилотируемую авиацию с экипажем на борту, гибель которого – это прямой повод к войне.

«Если посмотреть статистику, то всегда за сутки до этих ударов: и Балтика, и Крымский мост, и Ливия – присутствовал самолет-разведчик НАТО. Внимание, вопрос – а это украинская операция или это все-таки НАТО руками Украины делает, а сами прикрываются и все это дают?.. Там не только европейские самолеты-разведчики присутствовали, там присутствовали и американские самолеты. Поэтому здесь есть очень серьезная степень вовлеченности…», – указал он.