Мы пока не готовы сбивать НАТОвские разведчики у Крыма и Калининграда – эксперт
Перед каждым серьезным ударом по России, в том числе по ее военной инфраструктуре – в воздухе кружили НАТОвские разведчики.
Об этом на радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Клинцевича, Россия при этом вряд ли будет их сбивать, потому что сейчас Запад задействует не беспилотники, а пилотируемую авиацию с экипажем на борту, гибель которого – это прямой повод к войне.
«Если посмотреть статистику, то всегда за сутки до этих ударов: и Балтика, и Крымский мост, и Ливия – присутствовал самолет-разведчик НАТО. Внимание, вопрос – а это украинская операция или это все-таки НАТО руками Украины делает, а сами прикрываются и все это дают?..
Там не только европейские самолеты-разведчики присутствовали, там присутствовали и американские самолеты. Поэтому здесь есть очень серьезная степень вовлеченности…», – указал он.
«Сколько сейчас иранцы сбили беспилотных самолетов-разведчиков? Я напомню, что только за последние сутки они наколотили кучу бортов в Ормузском проливе. В том числе, по некоторым данным, подбили F-35. То есть, они прекрасно понимают, это всегда является предтечей удара, серьезного удара: идет разведывательная деятельность, потому что спутники – это одно, а здесь совершенно другая бортовая нагрузка, радиоэлектронные средства, которые позволяют выявить последнюю текущую обстановку. И, к сожалению, для нас это серьезный вопрос…
Можно ли сбивать? Можно, но очень сложно, потому что они, во-первых, в основном сейчас стали выпускать пилотируемые борты с экипажами, то есть самолеты «Артемис» и так далее, то есть это большие самолеты-разведчики, где-то человек 50, наверное, экипаж.
Сбитие такого самолета – это фактически казус Белли, очень серьезный, это не беспилотник. Их прикрывают истребители, то есть надо будет валить этот конвой. Можем ли мы это сделать? Конечно, можем с ракетой Р-37 с дальностью в 300 километров приличным залпом. Но это – серьезная эскалация, на которую пока мы не готовы», – заявил Клинцевич.
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