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Скорейшее прекращение войны на Украине находится в руках Брюсселя и Лондона: как только они прекратят финансирование киевского режима, большинство бандеровцев захотят договариваться.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А кого, собственно, нужно победить? Надо победить консенсус, сформировавшийся в Европейском Союзе достаточно давно, до 22 года, что России нужно нанести военно-политическое поражение. Переставить их на рельсы все-таки конструктивного подхода. Победить изнутри, конечно же. И без того, чтобы (как бы так помягче сказать) победить верхушку киевского режима. К сожалению, целый ряд персонажей в ней, включая главного персонажа, не представляет себе своего политического и любого будущего без продолжения войны. На Украине хватает тех, кто оголтело выступал за войну – и делал оголтелые заявления даже русофобского и антироссийского характера, и внутриполитического в том числе, которые будут готовы к гораздо более конструктивной позиции», – сказал он.

«Но вот есть когорта людей, для которых война – это форма и способ выживания. И, к сожалению, без окончательного решения этого – решение [завершение войны] тоже невозможно», – отметил Павлив.