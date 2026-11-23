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Европа сэкономит 9,5 млрд евро, если вернет себе импорт российского газа.

К таким выводам пришла лоббистская группа «Германо-российская торговая палата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский эксперт по энергетике Александр Фролов считает эту цифру заниженной. Он ссылается на данные немецкой таможни, согласно которым во втором квартале СПГ из США поступал в Германию по цене 518 долларов за тыс кубометров. Если бы тот же самый СПГ импортировался из России, он стоил бы 445 долларов за тысячу кубов.

Таким образом немецкие лоббисты посчитали упущенную прибыль от импорта 13 млрд кубометров. Но Россия могла бы импортировать 40 млрд кубометров.

«Если мы берем таможенные показатели, то не совсем ясно, как получили эти 9,5 млрд. евро. Из России в Германию поставлялось порядка 50-55 млрд кубометров в год. Понятно, что Германии теперь такой объем импорта будет не нужен, потому что в Германии сократился спрос на 10-15 млрд кубов», – сказал Фролов на канале «ГеоэнергетикаИнфо».

Он также сомневается, что верна цифра в 65% предпринимателей, ратующих за возвращение российского газа. Доля таких компаний гораздо больше, полагает эксперт.