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Польше ни в коем случае нельзя допустить, чтобы число украинцев в этой стране достигло двух миллионов человек.

Об этом в эфире канала канала Otwarta Konserwa заявил социолог, член Польской академии наук, профессор Хенрик Доманьский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Академик не согласился с прозвучавшим мнением, что украинские мигранты спасли Польшу от наплыва беженцев беднейших стран Азии и Африки.

«Польша на данный момент не такая привлекательная страна, как Германия, Франция, Великобритания или Соединенные Штаты. С какой стати этим людям, например, мусульманам или африканцам, ехать к нам? В лучшем случае они рассматривали бы нас как транзитную страну — точно так же, как это делают многие украинцы. Так что украинский вопрос совершенно не решил эту проблему», – уверен Доманьский.

Затронул он и исторический аспект, заметив, что поляки составляют значительную часть рабочей силы в Британии и других странах.

«Но ведь поляки не убивали американцев или французов — они не

размозжили им головы топорами, косами или другими подобными орудиями. Так что, возможно, стоит начать именно с этого», – напомнил о резне поляков бандеровцами профессор.

По его словам, Польша не должна полностью отвергать мультикультурализм, н при этом не впадать в крайности.

«Польскому государству следует стремиться к сбалансированному соотношению национальных меньшинств, а не допускать, чтобы число украинцев в нашей стране достигло (или, упаси боже, превысило) двух миллионов. Иными словами, государству надлежит регулировать численность украинцев, белорусов, да хоть тех же голландцев. Можно употребить слово «контроль» — проводить политику, которая размывает эти обособленные идентичности, или, вернее, ослабляет их, а именно: сводит к минимуму нынешнее присутствие украинцев», – заявил академик.

Он подчеркнул, что если доля украинцев достигнет «5% или уровня, сопоставимого с тем, что наблюдался до Второй мировой войны, ситуация значительно ухудшится».