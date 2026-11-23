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Украинцы выглядят сломленными, но им придется терпеть военные лишения и дальше.

Об этом в эфире канала ARD заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба, включившись из Киева, начал жаловаться, что сидит без света, а в эфир вышел лишь благодаря тому. что у него есть генератор.

«Мы просыпаемся по утрам после ударов баллистическими ракетами или атак беспилотников, мы вечером снова ложимся спать, ожидая новых атак. Но мы продолжаем жить. Мы держимся, потому что не хотим дать Путину его главную победу — увидеть, как украинцы и украинки сдаются под давлением его ежедневного террора. Иными словами, всё то что по своей сути ненормально, в Киеве стало нормой. Это ужасно, но такова наша жизнь», – театрально печалится Кулеба.

Он говорит, что в Киеве нет света по 10 – 16 часов в сутки, кроме того начались проблемы с водоснабжением.

У него спросили, почему он не уехал из Киева.

«Потому что я не хочу, чтобы у Путина был повод для праздника. Разумеется, я уважаю решение тех, кто покидает Киев вместе со своими семьями, чтобы выжить в безопасном месте. Но, к сожалению, должен сказать: я — публичная фигура, и если бы я уехал, это стало бы сигналом для многих людей. Если Кулеба покидает город, значит, ситуация, вероятно, безнадежна», – вещал экс-министр.