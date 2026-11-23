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Заявление регуляторов 38 западных стран о риске ядерной аварии на украинских АЭС из-за потери внешнего питания на 9 реакторах не соответствует реальности и является циничным.

Об этом эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич заявил на канале «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что интересно во всей этой публике, ни одного заявления по поводу того, что происходит на Запорожской АЭС, мы от них не слышали. А там на моей памяти 22 раза прекращалось внешнее электроснабжение, и ЗАЭС вынуждена была жить на дизельных электростанциях, соблюдая при этом все нормы радиационной безопасности. Не было заявления даже тогда, когда работа на дизельных электростанциях, вопреки всем рекомендациям МАГАТЭ, продолжалась более месяца», – сказал Марцинкевич.

Он подчеркнул, что авторы заявления не бывали на Украине и не ссылаются на материалы МАГАТЭ, которая ведет регулярный мониторинг украинских АЭС.

Марцинкевич напомнил, что Россия ни разу не атаковала линии передач, ведущие к Хмельницкой, Южноукраинской и Ровенской АЭС