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Для большинства украинцев бандеровцы не являются героями.

Об этом на канале польского политика и депутата Европейского парламента Эвы Зайончковской-Херник, разорвавшей бандеровский флаг в ходе обсуждения в ЕП перспектив членства Украины в ЕС, заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Евродепутат затронула тему бандеровского террора на Волыни, спросив, считает ли ее собеседница те события геноцидом.

«Не думаю, что мое личное мнение как-то влияет на современную политику. Однако хочу сказать, что глубоко сожалею о том, что произошло в прошлом. Для большинства украинцев люди, ответственные за те события, — не герои. Они не могут быть героями», – сказала Мендель.

У нее уточнили, имеет ли в виду она Бандеру, Шухевича и их окружение.

«Культ этих людей насаждается сверху и распространяется посредством политической пропаганды. Лишь меньшинство украинцев закрывает глаза на тот факт, что они сотрудничали с нацистами, фокусируясь исключительно на их борьбе против Советского Союза и коммунизма. Это, безусловно, очень тяжелая страница нашей истории. Но, на мой взгляд, события прошлого никоим образом не оправдывают прославление этих людей или возведение их в ранг героев. Мы должны искренне сожалеть о случившемся и по-настоящему понять, насколько болезненно это для поляков. То, что происходит сейчас в Украине — прославление этих фигур, — просто бесчеловечно. Хочу отметить, что большинство украинцев разделяют боль поляков и понимают их взгляд на эти события», – заявила Мендель.