Вице-маршал сейма: «Какой ЕС? Украинцы без колебаний уничтожают наш бизнес»
Вступление Украины в ЕС будет означать уничтожение ряда польских отраслей.
Об этом в программе Rzecz o polityce польского издания Rzeczpospolita заявил вице-маршал сейма, один из лидеров партии «Конфедерация» и глава «Национального движения» Кшиштоф Босак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам следует помнить, что во многих сферах мы конкурируем с Украиной экономически. Украинские олигархи и бизнесмены без колебаний уничтожают наших местных конкурентов или даже обманывают их, а затем уходят от правосудия. Возьмем, к примеру, господина Тараса Барщевского, господина Веревского и других», – сказал Босак.
Он считает, что экономический конфликт Варшавы и Киева настолько серьезный, а Брюссель настолько плохо защищает Польшу, что вопрос членства Украины в ЕС даже не стоит на повестке для его партии.
«Мы не можем допустить уничтожения нашего сельского хозяйства, сталелитейной промышленности, транспортного сектора и ряда других отраслей, которые в Украине контролируются олигархическим капиталом и функционируют в совершенно иных условиях затрат и по иным правилам.
По сути, эти отрасли уже находятся в тяжелом положении. Еще до вступления Украины в ЕС, хотя Украина пока не является членом союза, она фактически получила доступ к нашему рынку на безоговорочной основе», — говорит политик.
Что касается сотрудничества в сфере безопасности, он считает, что оно вполне может быть и без вступления Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, отмечает, что консенсуса относительно принятия Украины в альянс нет, а потому «любые дискуссии на эту тему бессмысленны».
«В конечном счёте, всё зависит от исхода войны. Если война завершится так, что Украина сохранит свою независимость, то очевидно, что даже без членства в НАТО или ЕС сотрудничество во многих сферах продолжится — просто потому, что оно необходимо. Однако для его оформления в виде твёрдых обязательств потребовалось бы согласие всех стран-членов и консенсус относительно того, как действовать по тем или иным вопросам. И, на мой взгляд, такого консенсуса не будет, к сожалению или к счастью», – заявил Босак.
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