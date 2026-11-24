Вступление Украины в ЕС будет означать уничтожение ряда польских отраслей.

Об этом в программе Rzecz o polityce польского издания Rzeczpospolita заявил вице-маршал сейма, один из лидеров партии «Конфедерация» и глава «Национального движения» Кшиштоф Босак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам следует помнить, что во многих сферах мы конкурируем с Украиной экономически. Украинские олигархи и бизнесмены без колебаний уничтожают наших местных конкурентов или даже обманывают их, а затем уходят от правосудия. Возьмем, к примеру, господина Тараса Барщевского, господина Веревского и других», – сказал Босак.

Он считает, что экономический конфликт Варшавы и Киева настолько серьезный, а Брюссель настолько плохо защищает Польшу, что вопрос членства Украины в ЕС даже не стоит на повестке для его партии.

«Мы не можем допустить уничтожения нашего сельского хозяйства, сталелитейной промышленности, транспортного сектора и ряда других отраслей, которые в Украине контролируются олигархическим капиталом и функционируют в совершенно иных условиях затрат и по иным правилам. По сути, эти отрасли уже находятся в тяжелом положении. Еще до вступления Украины в ЕС, хотя Украина пока не является членом союза, она фактически получила доступ к нашему рынку на безоговорочной основе», — говорит политик.

Что касается сотрудничества в сфере безопасности, он считает, что оно вполне может быть и без вступления Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, отмечает, что консенсуса относительно принятия Украины в альянс нет, а потому «любые дискуссии на эту тему бессмысленны».