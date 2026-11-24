Британская «Stop the War Coalition»: Лондон идёт на «очень-очень опасную эскалацию»
Удар ВСУ по российскому корвету «Меркурий» у берегов Ливии и атака на судно в Финском заливе – операции, в которых участвовали США и Великобритания.
Об этом в эфире Islam Channel заявил один из основателей британской организации «Stop the War Coalition» Крис Найнхэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, это нападение на суверенную территорию Ливии, которая находится за тысячу миль от центра самой войны между Россией и Украиной.
Мы говорим о потенциальной глобализации войны. Мы говорим о привлечении других сил. И все это происходит в то время, когда на Ближнем Востоке разворачивается еще одна война между западными силами и Ираном, которая также приобретает международный характер.
Так что в этом смысле ситуация очень опасная. Этот инцидент показывает, насколько война на Украине уже приобрела международный характер в том смысле, что Великобритания, США и другие страны НАТО значительно усиливают огневую мощь Украины и фактически участвуют в ведении войны.
Таким образом, в обоих смыслах идея о том, что это просто конфликт между Россией, которая вторглась в Украину, полностью опровергается этими очень пугающими инцидентами…
Нам постоянно говорят, что нужно опасаться угрозы со стороны России. И это делают те же самые люди, которые фактически создают условия, повышающие вероятность каких-либо действий против Великобритании.
Так что это очень-очень опасная эскалация.
И источник этой эскалации, как вы понимаете, находится в непосредственной близости от британского истеблишмента», – заявил Найнхэм.
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