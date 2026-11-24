Киев и его западные спонсоры пошли на эскалацию, чтобы продемонстрировать смысл выделения новых траншей режиму Зеленского. Расплачиваться придётся простым украинцам.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил британский дипломат, экс-советник по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пиар-ход Зеленского, чтобы заручиться поддержкой. Члены НАТО делают это в то время, когда у его страны заканчиваются деньги, а впереди зима. Когда ещё больше украинцев будут страдать от нехватки электричества и отопления из-за продолжающихся российских бомбардировок.

Что я чувствую со стороны России, так это то, что они нанесут ответный удар с ещё большей силой, учитывая их обширный военный потенциал. Так что, на мой взгляд, это просто показуха.

На самом деле речь не о прекращении войны. Зеленский хочет продержаться до конца зимы, если получится. Он уже говорил об этом. Он хочет вступить в НАТО, но этого явно никогда не произойдёт…

Я понимаю точку зрения Украины, но с точки зрения России эта война началась из-за расширения НАТО. Эта точка зрения не изменится в ближайшее время, поэтому надежда Зеленского на вступление в НАТО так и останется несбыточной.

Если бы НАТО хотело воевать за Украину, оно должно было сделать это в самом начале, но оно отказалось. С тех пор всё свелось к пустым разговорам и пропаганде, которые никак не способствуют прекращению войны», – заявил Прауд.