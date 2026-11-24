Ни полностью, ни даже частично Польша не должна возлагать на себя бремя финансирования украинского государства.

Об этом в программе Rzecz o polityce польского издания Rzeczpospolita заявил вице-маршал сейма, один из лидеров партии «Конфедерация» и глава «Национального движения» Кшиштоф Босак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, мы сталкиваемся с бюджетным кризисом, поэтому — по политическим соображениям — я против того, чтобы польское государство брало на себя бремя поддержки украинского государства — будь то частично или полностью. Об этом не может быть и речи. Более того, нам не следует брать на себя долговые обязательства совместно с ЕС. Подобно Венгрии и Словакии, нам стоит заявить, что мы не участвуем в этой совместной программе», – сказал Босак.

Правда, он добавил, что в интересах Польши не дать Украине оказаться под полным контролем России, а потому Варшава должна содействовать военному транзиту и продаже киевскому режиму своей военной продукции.

«Нам не следует разоружать самих себя ради Украины, но если они хотят что-то приобрести у нас — а мы как раз производим подобные вещи, — то мы, безусловно, могли бы этому посодействовать. Например, предоставление данных спутниковой разведки или оказание иной подобной помощи. Это вполне приемлемо», – подчеркнул политик.

По его словам, при этом полякам не стоит переоценивать собственную роль.

«Сколько бы усилий ни прикладывала Польша, это не изменит исход данной войны. Я не знаю, каким будет этот исход, но реальность такова, что наши возможности далеко не самые значительные в мире. На мой взгляд, война в Украине, нравится нам это или нет, представляет собой прокси-войну между коалицией незападных государств и коалицией западных стран. Если на глобальном уровне будет принято решение, что пора заканчивать, то даже если Польша направит весь свой бюджет на поддержку Украины, результат это не изменит», – заявил Босак.

Он добавил, что для него еще приемлемо, если Польша будет участвовать в подготовке украинских солдат.