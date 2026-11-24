«Выглядит отвратительно». На Западе прекрасно знают, что многие в Москве тайно мечтают «передоговориться»
В российской обществе всё ещё очень велика любовь и даже чувство зависти по отношению к Западу.
Об этом на канале «Книжный центр × Delib» заявил писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас всё с большим удовольствием валят на Ленина, чем на Запад. С Западом-то хотят передоговориться. Конечно, если ругают Запад, то Америка там хорошая, а Запад плохой. И даже Запад не весь плохой, а вот там есть просто отдельно плохие, которые нам мешают, но там есть точно хорошие, с которыми мы однажды договоримся.
У нас настолько сильна, огромна многовековая инерция любви к Западу, зависти к Западу, желание сделать, как на Западе, что мы из-под нее не выбрались и в малой степени», – сказал Прилепин.
«Мы можем позволить сгоряча, в пафосе что-нибудь там проговорить, но внутренне Запад-то прекрасно знает, что мы его втайне любим, косимся туда, ждем, когда нас позовут.
У нас в России так принято. К сожалению, мы то же самое можем сказать и про советскую систему, потому что она валила все на Российскую империю и на ее наследство. Вечно, я помню, в учебниках: теперь у нас вот столько, а там вот так вот, а мы вот теперь лучше.
Сейчас у нас то же самое, только у нас Ленин всем навредил, а они расправляются его ошибками. Все это достаточно комично. И тогда было так себе, сейчас выглядит вовсе отвратительно, учитывая сложность того же самого украинского вопроса. Друзья мои, ну будьте взрослее», – добавил писатель.
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