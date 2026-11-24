В российской обществе всё ещё очень велика любовь и даже чувство зависти по отношению к Западу.

Об этом на канале «Книжный центр × Delib» заявил писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас всё с большим удовольствием валят на Ленина, чем на Запад. С Западом-то хотят передоговориться. Конечно, если ругают Запад, то Америка там хорошая, а Запад плохой. И даже Запад не весь плохой, а вот там есть просто отдельно плохие, которые нам мешают, но там есть точно хорошие, с которыми мы однажды договоримся. У нас настолько сильна, огромна многовековая инерция любви к Западу, зависти к Западу, желание сделать, как на Западе, что мы из-под нее не выбрались и в малой степени», – сказал Прилепин.