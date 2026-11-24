Американский спецназовец о затоплении «Меркурия»: Это такая же «украинская операция», как взрывы на «Северных потоках»
Корвет «Меркурий» в порту ливийского Бенгази потопила никакая не Украина – это была полноценная операция НАТО.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший офицер ВМС США, «морской котик» Мэтт Бреккен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Любой, кто считает, что это украинская операция, верит в зубную фею и пасхального кролика. Это такая же украинская операция, как и взрывы на «Северных потоках».
Вы же знаете, что «Северные потоки» подорвали ВМС США на 100%, и я могу это подтвердить. А эта операция в Ливии была украинской в том смысле, что у них, вероятно, был украинский офицер на борту корабля, который сказал: «Ладно, нажимай кнопку».
Хорошо, я нажал кнопку, но это была полноценная операция НАТО. Прямо сейчас Украина используется как стартовая площадка, как прокладка, от которой можно откреститься…
По сути, Украина просто используется как пусковая установка, это дает НАТО способ сказать: «Это не мы, на нас не смотрите», – заявил Бреккен.
Он не исключает, что для запуска дронов могло использоваться гражданское судно.
«Если посмотреть на карту, то под носком итальянского «сапога» до Ливии довольно далеко. Я не думаю, что лодка вышла с какого-то из островов, например, с Крита или Сицилии, или прямо из Италии.
Операции такого рода проводятся с корабля-матки. Это была операция ЦРУ или MI6. А кораблем-маткой обычно выступает некое исследовательское судно общего назначения, у которого есть свои небольшие краны и которое может перевозить грузовые контейнеры.
Часто у него есть прикрытие. Судно якобы занимается экологическими исследованиями или изучением морского дна для прокладки новых трубопроводов и кабелей. У него должна быть возможность спускать на воду скоростные катера, мини-подлодки или, или, как в данном случае, запускать дроны или вспомогательное судно, которое уже выпустит морские дроны.
Так что корабль-матка мог быть подготовлен в Шотландии, в Великобритании. Экипаж, который находится на борту, может быть каким угодно. Могли быть даже украинцы, американцы или британцы».
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