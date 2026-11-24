Корвет «Меркурий» в порту ливийского Бенгази потопила никакая не Украина – это была полноценная операция НАТО.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший офицер ВМС США, «морской котик» Мэтт Бреккен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой, кто считает, что это украинская операция, верит в зубную фею и пасхального кролика. Это такая же украинская операция, как и взрывы на «Северных потоках».

Вы же знаете, что «Северные потоки» подорвали ВМС США на 100%, и я могу это подтвердить. А эта операция в Ливии была украинской в том смысле, что у них, вероятно, был украинский офицер на борту корабля, который сказал: «Ладно, нажимай кнопку».

Хорошо, я нажал кнопку, но это была полноценная операция НАТО. Прямо сейчас Украина используется как стартовая площадка, как прокладка, от которой можно откреститься…

По сути, Украина просто используется как пусковая установка, это дает НАТО способ сказать: «Это не мы, на нас не смотрите», – заявил Бреккен.