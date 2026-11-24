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На днях украинская социологическая наука пробила новое дно. Институт социологии Национальной академии наук Украины совместно с соросовским фондом «Возождение» обнародовали результаты некоего общенационального телефонного исследования с пафосным названием «Ценности украинцев во время войны», как следует из аннотации, проведенного в сентябре-октябре текущего года.

Не питая никаких иллюзий относительно украинской социологии и будучи внутренне готов к любому уровню сервильности в военное время (понимать надо!), я все же открыл файл с презентацией.

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Открыл и обалдел.

Оказывается, главные моральные авторитеты украинцев сегодня – это не Церковь, не какие-то философы, писатели или художники, а …Зеленский, Билецкий, Стерненко и Буданов [признаны террористами в РФ].

В шорт-лите «авторитетов» не хватает только сбежавшего в Израиль Миндича.

И знаете, что больше всего в этом поражает? Даже не Зеленский на первом месте, а сама конструкция исследования. Перед нами замечательный образец того, как социология превращается в производство политически удобной картины общества на заказ.

Смотрите, что сделали соросята.

Сначала выяснили, что моральные авторитеты вообще существуют только для 28,8% опрошенных. Это прямо заявлено в презентации. То есть для подавляющего большинства населения Украины сама категория «моральный авторитет» либо неактуальна, либо не связана ни с одним конкретным человеком.

И вот эту, на мой взгляд, главную новость исследования благополучно задвинули в скобки заголовка, подав мелким шрифтом, как банковские жулики в кредитном договоре.

А дальше начинается самое интересное. Следите за руками.

Зеленский — 30,7%. Но это не 30,7% от всех украинцев вообще. Это 30,7% от тех 28,8%, которые вообще кого-то назвали. Причём внутри этих 30,7% целых 25 процентных пунктов приходятся на людей, которые допускают несогласие со своим моральным авторитетом.

Если пересчитать на всех опрошенных, получится около 9%. И это ещё без обсуждения того, насколько свободно люди отвечают на политически чувствительные вопросы в воюющей стране.

Но даже это не главное.

Авторы опроса фактически подменили понятие морального авторитета понятием публичной узнаваемости и политического статуса.

Судя по результатам, опрошенные называют действующего президента, бывшего президента, бывшего главкома ВСУ, руководителя военной разведки, политиков и пропагандистов. То есть тех, кто постоянно торгует фейсом в информационном пространстве.

Причём авторы исследования сами выдают механизм этой подмены: «действующая власть» — 33,6%, «военные» — 28,4%.

Простите, но с каких это пор принадлежность к действующей власти стала основанием для морального авторитета? Власть обладает полномочиями, ресурсами принуждения, административным аппаратом. Моральный авторитет — совершенно другая категория. Он предполагает признание нравственного превосходства человека, причём признание, не вытекающее из занимаемой им должности. Лев Толстой не занимал никакой должности, но был совестью русского народа.

И вот здесь возникает гораздо более интересный вопрос.

Что именно измеряет такая «социология»: моральные представления общества или способность государственной пропаганды навязывать обществу персоналии, которые следует считать моральными образцами?

Ведь если человек ежедневно видит Зеленского по телевизору, это ещё не делает его нравственным ориентиром. Даже если человек поддерживает Зеленского как политического руководителя (ну, а вдруг?), это совершенно не означает, что он считает его образцом порядочности, честности или личного мужества.

А теперь обратите внимание на почти комическую деталь: Церковь и священнослужители набирают 4,6%, причём названы как группа, без персоналий и имен митрополитов или священников. Зато рядом находятся Порошенко, Буданов, Билецкий и Портников.

И получается не исследование нравственной иерархии общества, а своеобразная табель о рангах публичных персонажей, переименованная в рейтинг моральных авторитетов.

При этом я бы выделил ещё одну вещь, которая, возможно, важнее всех фамилий вместе взятых.

Если принять результаты исследования буквально, то мы наблюдаем совершенно больное общество, в котором институт морального авторитета практически разрушен. Более семидесяти процентов не могут или не хотят назвать никого, кто обладал бы таким статусом. А оставшееся меньшинство преимущественно обращается к фигурам текущей политической и военной повестки.

То есть даже собственные цифры соросят позволяют сформулировать вывод, прямо противоположный торжественному заголовку про Зеленского.

Не «Зеленский — главный моральный авторитет украинцев», а «В украинском обществе практически исчезли общепризнанные моральные авторитеты, а их место в публичном пространстве заняли действующие носители политической и военной власти».

И это уже гораздо более серьёзный диагноз.

Зато способ презентации результатов мы видим непосредственно: долю от подавляющего меньшинства подают крупной цифрой, а долю самого меньшинства в общем массиве прячут в заголовочные скобки.

Именно такой приём и превращает даже потенциально содержательные данные в инструмент политической пропаганды довольно низкого пошиба.