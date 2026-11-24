Ответом России на участившиеся акты агрессии со стороны Британии не обязательно будет пуск баллистических ракет по Лондону. Москва вполне может оставить британцев без газа в разгар зимних холодов, при этом, не беря на себя ответственность за такой шаг.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший офицер ВМС США, «морской котик» Мэтт Бреккен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос лишь во времени, когда Россия сделает что-то вроде отключения энергоснабжения или газопровода, идущего в Великобританию. Огромный процент природного газа Великобритании и Европы поступает по трубопроводам из Норвегии. На самом деле, самый крупный газопровод, больше «Северного потока», — это тот, что идет из Норвегии в Великобританию. Если зима будет суровой, а запасы газа и так на пределе, может случиться что что-то вроде: «Ой». Никто не возьмет на себя ответственность, Россия не возьмет на себя ответственность точно так же, как мы не взяли за «Северный поток», – отметил он.

«Но для русских было бы проще простого перерезать газопровод и просто не признаваться в этом. И они не станут запускать, знаете ли, ракету с территории России в сторону Великобритании. Но если вы хотите навредить Британии, можно устроить взрыв на заводе по регазификации природного газа. Производственная авария, такое в последнее время случается постоянно. Знаете, это может быть сбой в программном обеспечении, который привел к неверной команде, создав опасные условия, из-за чего завод взорвался. Но это будет не ракета, прилетевшая из России… Мы только в самом начале всего этого, но масштаб значительно расширяется», – заявил Бреккен.

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