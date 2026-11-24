Участники Международной Коалиции по запрещению биооружия, в которую входят представители партий и движений из 12 стран, на своей конференции раскрыли новые факты переноса оборудования, опасных патогенов и специалистов из американских военных биолабораторий на Украине в Грузию, Армению и Казахстан.

Поводом для мероприятия послужили откровения главы национальной разведки США Тулси Габбарт, которая признала факт модернизации наиболее опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых Пентагоном. Она также указала, что СМИ и чиновники сознательно объявляли тех, кто говорил о проблеме, «мистификаторами» или «предателями», скрывая факт проведения таких исследований.

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Но оказалось, что по Украине можно признать проведение таких работ с указанием на участие фармацевтических гигантов и сына Байдена Хантера в качестве главного лоббиста. А вот то по остальным бывшим советским республикам воли уже не хватило. Более того, сами же американские публицисты указали на то, что эти программы разработки биологического оружия не были свёрнуты, а продолжились в той же Грузии.

Так, журналист-расследователь Джеффри Сильверман, который ранее уже давал для «ПолитНавигатора» интервью, отметил: Грузия превратилась в логистический хаб и одновременно в сосредоточение вывозимого имущества множества лабораторий из Украины. По его словам, была создана схема, когда специалисты вместе с грузом прилетали без таможенного досмотра в страну, размещались в гостиницах в Кахетии, принимали участие в исследованиях двойного назначения, а затем снова покидали территорию республики. И так по кругу, а обслуживали этот процесс доставки оборудования и людей две крупные международные транспортные компании через аэропорт Тбилиси.

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Принимал же новое пополнение и предоставлял свою площадку для продолжения работ по тем же программам, что и на Украине, печально знаменитый Центр Лугара или лаборатория третьей степени биологической опасности BSL-3. Именно в корпусах этого объекта и осуществлялись исследования вдали от боёв и от какого-либо контроля.

То, что западные спецслужбы были взволнованы предстоящим выступлением Сильвермана на конференции, говорит тот факт, что за неделю в отношении него была совершена грубая провокация с участием сотрудника аэропорта Тбилиси с целью запугать и заставить замолчать. СГБ и правоохранительные органы Грузии были проинформированы о факте провокации и сейчас проводятся следственные действия. Результатом проверки стало увольнение фигуранта, оказывавшего давление на Сильвермана.

Его откровения показывают масштаб деятельности сети объектов двойного назначения на территории Грузии, которая включена в глобальную систему агентства DTRA министерства войны США. Сильверман также резонно опасается, что разработки, ведущиеся в Центре Лугара, в частности над модернизацией Сибирской язвы, могут быть применены под чужим флагом в Закавказье и на Ближнем Востоке, с последующим обвинением в адрес того же Ирана.

Слова американского журналиста подтвердил общественный деятель Георгий Иремадзе и задал в своём выступлении актуальные вопросы:

«То есть американцы прямо заявляют, что Центр Лугара был построен на средства правительства США, а именно на 150 миллионов долларов, что является довольно крупной суммой, и что в его работе участвует Управление медицинских исследований армии США. Вопрос в том: какой интерес должна иметь военная структура США в лице Центра Лугара в регионе? Является ли это производством и распространением биологического оружия?».

Автор этих строк в своём докладе подчеркнул, что в Казахстане американцы осуществили эту схему уже при посредничестве британцев, которые в течение всего февраля 2022 года из Англии переправляли в Алма-Ату в большое количество образцов штаммов вирусов, лабораторного оборудования, диагностических средств и других грузов. Это всё было доставлено из офиса Центра по контролю и профилактике заболеваний США через британскую транспортную компанию.

В последующем привезённые образцы штаммов применялись в исследованиях по мутации возбудителей угрожающих инфекционных заболеваний, проведенных США, Великобританией и Казахстаном в первом полугодии 2022 года на территории республики. И есть данные, что это как раз те самые штаммы и оборудование, которые использовались на Украине до начала СВО. То есть исследования по проектам, начавшиеся на Украине, продолжились уже в Казахстане.

Более того, сейчас происходит в РК расширение сети биолабораторий и объектов двойного назначения, которые работают по программам Пентагона. Так, на юге Казахстана на границе с Киргизией достраивается на деньги Пентагона лаборатория BSL‑4 наивысшей степени биологической опасности с подземным хранилищем возбудителей наиболее опасных заболеваний со всегомира, против которых нет действенных методов защиты, как, например, той же Эболы, поразившей целый ряд стран Африки. Таких объектов в мире не более пяти.

Но самое важное тут, что строят и оборудуют этот комплекс сооружений те же самые американские компании-подрядчики, в частности Black&Veatch (BV), которая работала на Украине в деле обеспечения работы 36 лабораторий совместно со скандально известной Metabiota, связанной опять-таки с Хантером Байденом. Получается, что Вашингтон попросту заменил в этом деле Украину на Грузию, Армению и Казахстан, где все работы по-прежнему продолжаются.

Это отметили и выступавшие представители партий и движений из Армении, Азербайджана, Киргизии, ЛДНР, Сербии и Болгарии. В связи с этом в итоговом заявлении участники конференции потребовали от властей США полного раскрытия всей информации о деятельности DTRA и его подрядчиков по перевезённым из Украины программам исследований двойного назначения. Также такое же требование было адресовано и к местным властям республик с призывом полностью прекратить дальнейшую работу по всем проектам агентства DTRA американского министерства войны с возможностью инспектирования данных объектов экспертами из России и Китая.

При этом участники конференции договорились продолжить активную информационно-политическую кампанию по разоблачению военно-биологической деятельности и провести новые акции в республиках и на региональном уровне.