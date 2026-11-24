Надёжно прикрыть российские торговые суда от атак БЭКов могут только расчёты FPV-перехватчиков, которые легко поражают безэкипажные катера.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На военный корабль пулемет можно поставить. На контейнеровоз просто так пулемет поставить нельзя. Ну, в смысле, на сухогруз, на контейнеровоз, на невоенный корабль. Нужно от Минобороны военного приставить?», – спросил ведущий.

«По закону о морском судоходстве, заходить в территориальные воды с оружием на гражданских судах нельзя. Вот находиться в нейтральных водах – там тебя особо никто не контролирует, поэтому все ЧВК, например, работающие там при прохождении каналов и проливов, они заходят на корабль в нейтральных водах», – объяснил Товкач.

«Поэтому самое логичное – это, допустим, на корабли в нейтральных водах сажать FPV-расчёты, потому что FPV-расчёт уничтожает БЭК просто на изи.

И это практически доказано в том же Крыму, когда, например, работала «Эспаньола» и другие организации ныне опальные, то БЭКи подойти к берегу в этом районе вообще не могли. Потому что как только они появлялись, вылетало FPV, и с первого же удара его поражал.

БЭК – это очень медленная цель, маломаневренная. Если у нас FPV-перехватчиками сбивают другие дроны летающие, то уж морской дрон поразить очень легко», – добавил он.