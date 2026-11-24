Украинские удары по российским зерновозам грозят планете проблемами с продовольствием.

Об этом на канале инвестора Мари Нафала заявил морской историк, аналитик судоходства Сэл Меркольяно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий затронул тему украинских ударов по российским зерновозам в Азовском и Черном морях, отметив, что это нарушает глобальные цепочки поставок продовольствия и провоцирует кошмарные сценарии вроде голода.

«Вы совершенно правы. В августе Украина начала операцию, которая представляла собой нападение почти на 300 судов. Эти суда варьировались от больших глубоководных танкеров в Черном море до небольших судов внутренних водных путей водоизмещением от 7 до 5 тысяч тонн, которые перевозили продукты питания, топливо и удобрения на более крупные суда. И Россия абсолютно зависит от экспорта этих товаров. Им нужно доставлять эти товары на рынок, чтобы получать доход.

Но с другой стороны, мы наблюдаем дефицит удобрений по всей планете, потому что удобрения не вывозятся из Персидского залива. Мы могли бы говорить о нефти целый день и обсуждать все показатели того, сколько сырой нефти вывозится, но я могу сказать вам прямо сейчас, что удобрений не вывозится вообще. Мы наблюдаем этот дефицит повсеместно», – сказал эксперт.