Ливийцы закипают после украинского удара – и очень недовольны Европой
Атака на российский корабль в ливийском порту не могла произойти без того или иного участия европейцев.
О этом на телеканале FRANCE 24 заявила президент и сооснователь аналитического центра Mediterranean Platform, французский эксперт по Ближнему Востоку Вирджини Коллье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем больше я читаю и слушаю о происходящем, тем больше понимаю последствия для Ливии. Мне интересно, в какой степени европейцы дают зеленый свет на продвижение такого рода расширения войны. И мне интересно, когда вы начинаете провоцировать подобные события в стране, такой как Ливия, что, конечно же, может иметь потенциальные последствия в более широком смысле на региональном уровне.
Я имею в виду, что это выглядит не только как серьёзный удар по России, что, как мне кажется, общепризнано, но и как своего рода опасное развитие событий, которое может вызвать серьёзные последствия, в том числе и для Европы», – опасается эксперт.
Она говорит, что внимательно следит за дебатами в Ливии, где задаются вопросом, откуда запускались морские беспилотники.
«Это, конечно, источник очень значительной напряженности, но есть и второй вопрос: а что насчет европейцев, что они здесь делали? Вы же не забываете, что существует масштабная система наблюдения за тем, что происходит в Средиземноморье с помощью инструментов, в частности, спутникового контроля, который был расширен за последние несколько месяцев.
Думаю, некоторые ливийские фракции начинают задаваться вопросом: что же здесь произошло? Были ли в этом замешаны европейцы?
Поэтому я действительно думаю, что с точки зрения попыток более серьезно обдумать ситуацию и действовать таким образом, чтобы ограничить последствия и избежать выхода ситуации из-под контроля со стороны Европы, это то, чему, возможно, следует уделить больше внимания», – заявила Коллье.
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