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Атака на российский корабль в ливийском порту не могла произойти без того или иного участия европейцев.

О этом на телеканале FRANCE 24 заявила президент и сооснователь аналитического центра Mediterranean Platform, французский эксперт по Ближнему Востоку Вирджини Коллье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше я читаю и слушаю о происходящем, тем больше понимаю последствия для Ливии. Мне интересно, в какой степени европейцы дают зеленый свет на продвижение такого рода расширения войны. И мне интересно, когда вы начинаете провоцировать подобные события в стране, такой как Ливия, что, конечно же, может иметь потенциальные последствия в более широком смысле на региональном уровне. Я имею в виду, что это выглядит не только как серьёзный удар по России, что, как мне кажется, общепризнано, но и как своего рода опасное развитие событий, которое может вызвать серьёзные последствия, в том числе и для Европы», – опасается эксперт.

Она говорит, что внимательно следит за дебатами в Ливии, где задаются вопросом, откуда запускались морские беспилотники.