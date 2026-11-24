«Бомбёжки Крымского моста – это прямая установка Белого дома» – российский дипломат
Подход США к трехсторонней встрече с лидерами РФ и КНР на саммите АТЭС наглядно продемонстрировал, что видимые улучшения отношений с американцами ни к каким прорывам не приводят.
Об этом на канале «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий отметил, что на встрече в Китае американской стороной было сказано много комплиментарных слов в адрес России, и спросил: «где гарантия, что через некоторое время мы не скажем опять, что нас снова обманули?».
«Сейчас, когда говорится об историческом значении этой встречи, вы знаете, историческое значение — это не только положительный результат, но и отрицательный результат тоже имеет историческое измерение.
Каким образом СЩА (в данном случае это вообще стиль американцев) подошли к этой встрече? Трамп сказал: надо напомнить, кто хозяин в доме. Значит, китайцам влепили шпионский скандал, нам влепили Керченский мост. Именно так.
Это была именно прямая установка Белого дома — хлопнуть дуплетом по тому и по-другому», – сказал Васильев.
«Ну и как вы считаете, так сказать, каким образом будут строиться отношения дальше? Точно таким же образом. Вообще, если посмотреть на всю историю российско-американских, советско-американских отношений, наши отношения улучшались только тогда, когда у американцев действительно что-то было не в порядке», – добавил дипломат.
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