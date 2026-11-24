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Украинский удар по российскому кораблю в ливийском порту стал поворотным моментом в противостоянии Украины с Россией на территории Африки.

Об этом на телеканале FRANCE 24 заявила заявила президент и сооснователь аналитического центра Mediterranean Platform, французский эксперт по Ближнему Востоку Вирджини Коллье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, насколько глубокое украинское присутствие в Ливии.

«Это часть широких усилий украинцев по экспорту своего опыта, в частности, в области технологий и управления беспилотниками. Они делают это и в других странах региона. У нас уже есть сообщения о том, что они делают это в странах Персидского залива, особенно в контексте конфликта между Ираном, Израилем и странами Персидского залива. Но они также привлекли внимание к этому ряда ливийских фракций, особенно в западной части страны. Но первый раз, когда, по крайней мере, насколько мне известно, была проведена такая впечатляющая операция. Я имею в виду, что цели были гораздо более скрытными и на более низком уровне, пытаясь поразить российский теневой флот. Но это событие действительно является поворотным моментом. Это нечто совершенно иное с точки зрения масштаба и потенциального воздействия», – считает Коллье.

У присутствующего в эфире оборонного консультанта, содиректора Европейского института войны Микаэля Бенаму спросили, может ли эта атака заставить Россию пересмотреть свое присутствие в восточной Ливии.

«К сожалению, у России есть определенная географическая глубина, а также определенная глубина возможностей. В общей сложности у российского ВМФ 220 военных кораблей. На данный момент украинцы потопили или повредили 40 из них, что составляет около 20%. Но у них все еще 80% своего ВМФ в целости и сохранности», – недовольно заметил эксперт.

По его словам, порт Бенгази играет для РФ важную роль.