«Это поворотный момент: Украина начала войну с русскими на другом континенте» – французский аналитик
Украинский удар по российскому кораблю в ливийском порту стал поворотным моментом в противостоянии Украины с Россией на территории Африки.
Об этом на телеканале FRANCE 24 заявила заявила президент и сооснователь аналитического центра Mediterranean Platform, французский эксперт по Ближнему Востоку Вирджини Коллье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, насколько глубокое украинское присутствие в Ливии.
«Это часть широких усилий украинцев по экспорту своего опыта, в частности, в области технологий и управления беспилотниками. Они делают это и в других странах региона. У нас уже есть сообщения о том, что они делают это в странах Персидского залива, особенно в контексте конфликта между Ираном, Израилем и странами Персидского залива.
Но они также привлекли внимание к этому ряда ливийских фракций, особенно в западной части страны. Но первый раз, когда, по крайней мере, насколько мне известно, была проведена такая впечатляющая операция. Я имею в виду, что цели были гораздо более скрытными и на более низком уровне, пытаясь поразить российский теневой флот.
Но это событие действительно является поворотным моментом. Это нечто совершенно иное с точки зрения масштаба и потенциального воздействия», – считает Коллье.
У присутствующего в эфире оборонного консультанта, содиректора Европейского института войны Микаэля Бенаму спросили, может ли эта атака заставить Россию пересмотреть свое присутствие в восточной Ливии.
«К сожалению, у России есть определенная географическая глубина, а также определенная глубина возможностей. В общей сложности у российского ВМФ 220 военных кораблей. На данный момент украинцы потопили или повредили 40 из них, что составляет около 20%. Но у них все еще 80% своего ВМФ в целости и сохранности», – недовольно заметил эксперт.
По его словам, порт Бенгази играет для РФ важную роль.
«Речь идет об использовании этой военно-морской базы как способа доставки логистики в самое сердце африканского континента, где Украина проводит множество мелких операций повсюду фактически уже несколько месяцев. Так что это на самом деле очень видимая операция, которая следует за длинным списком мелких операций в Африке, где русские и украинцы уже более или менее напрямую воюют», – заявил Бенаму.
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