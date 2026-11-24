Политолог: Если в Шэньчжэне поговорили хотя бы о цивилизованной конкуренции – уже хорошо
США продолжат делать всё, чтобы вбить клин в отношения Москвы и Пекина, при том, что и российско-китайская конкурентность никуда не исчезла.
Об этом говорили участники эфира на канале «Красная линия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представить себе, что если эта тройка будет как бы так между собой нейтрально или позитивно развиваться? Конечно, нет. Там острейшее будет соперничество. И вот с точки зрения этого соперничества, я думаю, что Соединённые Штаты будут заинтересованы в развитии каких-то конфликтных отношений между Россией и Китаем.
Так, как они это уже сделали однажды, и считают это, что им тогда это удалось. Другое дело, что сейчас я не вижу для этого оснований. Оценивая ситуацию, я думаю, что Китай кровно заинтересован в улучшении отношений с нашей страной», – рассуждал политолог Леонид Доброхотов.
Эксперта дополнил его коллега Артур Демчук, который призвал не переоценивать дружественность Пекина.
«Я думаю, главная задача этой встречи была, чтобы лидеры договорились о неких правилах конкуренции или правилах борьбы. Борьба из международных отношений и конкуренция между странами никуда не исчезнет, естественно.
Китай тоже может воспринимать так же, как и Соединённые Штаты, так же Россию как своего конкурента на мировых рынках. Поэтому здесь, если лидеры договорятся о том, как, что называется, цивилизованно в этой конкуренции участвовать — это будет уже хорошо», – сказал политолог.
«А нам надо помнить, что основная задача нашей внешней политики, это записано в концепции внешней политики — это создавать благоприятные внешние условия для нашего внутреннего развития», – напомнил Демчук.
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