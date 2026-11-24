Украинские террористические удары по Крымскому мосту, российским кораблям и судам по всему миру никак не влияют на фронт, но помогают Киеву получать от западных русофобов новые кредиты.

Об этом на своём канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниель Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они успешно потопили российский военный корабль, и уничтожили большое судно. Но с какой целью? Чего они добиваются? Каков их замысел? Как это поможет Украине выиграть войну? Я не думаю, что это так, но все же я бы не сказал, что это неэффективно, потому что мы видим тому подтверждение прямо сегодня: Британия только что объявила о завершении подготовки нового пакета помощи Украине на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включающего беспилотники, системы ПВО, ракеты и радиолокационное оборудование. И премьер-министр Энди Бёрнем, и министр обороны Британии назвали поддержку Украины крайне важной для Британии и ее интересов. Это довольно распространенная позиция, которую можно услышать почти от всех европейских лидеров, когда они говорят на эту тему», – сказал Дэвис.