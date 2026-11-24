«Атакуя российские суда, Киев преследует вполне конкретную цель» – американский полковник
Украинские террористические удары по Крымскому мосту, российским кораблям и судам по всему миру никак не влияют на фронт, но помогают Киеву получать от западных русофобов новые кредиты.
Об этом на своём канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниель Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они успешно потопили российский военный корабль, и уничтожили большое судно. Но с какой целью? Чего они добиваются? Каков их замысел? Как это поможет Украине выиграть войну?
Я не думаю, что это так, но все же я бы не сказал, что это неэффективно, потому что мы видим тому подтверждение прямо сегодня: Британия только что объявила о завершении подготовки нового пакета помощи Украине на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включающего беспилотники, системы ПВО, ракеты и радиолокационное оборудование.
И премьер-министр Энди Бёрнем, и министр обороны Британии назвали поддержку Украины крайне важной для Британии и ее интересов. Это довольно распространенная позиция, которую можно услышать почти от всех европейских лидеров, когда они говорят на эту тему», – сказал Дэвис.
«Они всегда ради своего населения говорят, что это связано с нашей национальной безопасностью. Но это не так. Это связано с тем, что элиты хотят войны. И то, что элиты в Европе и на Западе в целом безусловно вовлечены в игру в США.
Их главный интерес заключается в продолжении этой войны, возможно даже в ее эскалации. Я думаю, что в элите есть люди, которые действительно хотят ее эскалации.
И если вы посмотрите на то, что делается здесь и по каким целям наносятся удары, то увидите, что даже в России Украина продолжает наносить глубокие удары по наиболее заметным целям, но на фронт это не оказывает никакого влияния вообще», – добавил он.
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