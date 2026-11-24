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Российское общество в отношении СВО, несмотря на потери, а, скорее, учитывая их, больше всего боится «уступок, отступлений и предательства» со стороны власти.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог и социолог Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было изложено [Путиным на выступлении в МИД], что нам на Украине нужна система или нейтральная, или дружественная, чтобы из неё не исходила никакая угроза. Для нашей безопасности. Любые уступки – абсолютно смертельны здесь. Я очень внимательно как социолог слежу за опросами общественного мнения. Народ в абсолютном своём большинстве больше всего боится не каких-нибудь дополнительных жертв и разрушений, хотя все о них скорбят. А больше всего боятся именно уступок, отступлений, предательства. Тем более, имея в виду все жертвы», – сказал Доброхотов.

Он добавил, что общество в этом смысле напряжено до предела, «как струна».

«И всё напряжение сводится к тому – не дай Бог, чтобы президент отступил. Потому что это касается судьбы государства, живых людей, нашей чести, достоинства и понимания, что такое Россия, и как к ней относиться. Нынешние требования [Кремля], конечно, все поддерживают. Но совершенно понятно, что никаким дипломатическим путём добиться невозможно. Только разгром врага, безоговорочная капитуляция существующего на Украине режима, с его радикальным изменением», – подчеркнул эксперт.

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