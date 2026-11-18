Экс-премьер Польши: «Начавшаяся дискуссия о НАТО – победа России и опасная для нас игра»
Россия не одобрит членство Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из остающейся под их контролем части Донбасса.
Об этом в эфире канала Polsat News заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сомневаюсь, что русские одобрят такой обмен. Это невозможно. В конце концов, именно они начали эту войну — я имею в виду Донбасс. Они даже развязали её под предлогом необходимости отодвинуть НАТО, а теперь неужели мы должны поверить, что они согласятся на присутствие НАТО на территории Украины ради того, чтобы закрепить за собой Донбасс? На мой взгляд, об этом не может быть и речи», – сказал Миллер.
Присутствующий в студии еще один бывший премьер, Вальдемар Павляк, считает, что русские всегда выдвигают непомерные требования, чтобы в итоге прийти к компромиссу, который будет ближе к их истинным целям. Он обратил внимание, что газета The New York Times сообщила о некоем «неофициальном документе», в котором Москва якобы предлагает, чтобы ядерные арсеналы Франции и Великобритании не были использованы для защиты европейских стран.
«По сути, Россия пытается диктовать условия каждой европейской стране, притом, что сама едва удерживает позиции в нынешней войне против Украины. Даже просто рассматривать подобные требования… означало бы проявить слабость в переговорах и продемонстрировать полное непонимание того, как Россия ведёт переговорный процесс», – негодует Павляк.
Свое мнение высказал и принимавший участие в обсуждении бывший президент Польши Бронислав Комаровский.
«Для России сам факт того, что дискуссия началась, — это уже победа. Дискуссия о чем? О присутствии НАТО на восточном фланге — об условиях этого присутствия или даже о самом факте его существования. И пусть даже сведения, опубликованные в газете Bild, например, утверждение, что Россия потребовала вывода сил НАТО из Финляндии, не соответствуют действительности, суть остается прежней: обсуждение российских требований уже началось, как и дискуссия о том, можно ли пойти навстречу России, чтобы ее умиротворить. Для нас это очень, очень опасная игра», – заявил Комаровский.
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