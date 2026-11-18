Россия не одобрит членство Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из остающейся под их контролем части Донбасса.

Об этом в эфире канала Polsat News заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сомневаюсь, что русские одобрят такой обмен. Это невозможно. В конце концов, именно они начали эту войну — я имею в виду Донбасс. Они даже развязали её под предлогом необходимости отодвинуть НАТО, а теперь неужели мы должны поверить, что они согласятся на присутствие НАТО на территории Украины ради того, чтобы закрепить за собой Донбасс? На мой взгляд, об этом не может быть и речи», – сказал Миллер.

Присутствующий в студии еще один бывший премьер, Вальдемар Павляк, считает, что русские всегда выдвигают непомерные требования, чтобы в итоге прийти к компромиссу, который будет ближе к их истинным целям. Он обратил внимание, что газета The New York Times сообщила о некоем «неофициальном документе», в котором Москва якобы предлагает, чтобы ядерные арсеналы Франции и Великобритании не были использованы для защиты европейских стран.

«По сути, Россия пытается диктовать условия каждой европейской стране, притом, что сама едва удерживает позиции в нынешней войне против Украины. Даже просто рассматривать подобные требования… означало бы проявить слабость в переговорах и продемонстрировать полное непонимание того, как Россия ведёт переговорный процесс», – негодует Павляк.

Свое мнение высказал и принимавший участие в обсуждении бывший президент Польши Бронислав Комаровский.