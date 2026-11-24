Подсчитано: половина западных наёмников навсегда остаются в украинских болотах
Страны западного блока отправили на Украину тысячи наёмников, около половины которых навсегда остались в украинской земле, а их семьи – не получили выплат.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За Украину на поле боя воюют представители аж 70 стран. Начиная от одного представителя какой-нибудь страны маленькой африканской или большой европейской страны, такой как Польша, Германия, Франция.
И я долгое время собирал всю информацию, которая и в зарубежных источниках, и в наших источниках. И пришел к выводу, что огромное количество наемников наш великий русский солдат все-таки перемолотил.
Чемпионом мира по предоставлению военных наемников является Польша: с февраля 22 года направила на Украину 2965 военных наемников. Отправляла ротами или батальонами, по 300-500 человек.
Значит, решение было на уровне правительства. Хотя правительство никогда этого не признает.
Из 2960 намолотили уже, не вернутся никогда на родину 1497. Получается, что наколотили почти половину тех поляков, которые шли воевать за Украину», – сказал Баранец.
«США тоже неслабо постарались, они даже выделяли генералов. Американцев с 22 года набралось 1113. И 491 трупик Америка получала. Переходим к Канаде. Канада – 1005 человек послала. И 422 канадских трупа. Британия 822 отправляла, 360 мы угомонили. Ну и Франция 356 отправляла, 147 трупов.
Кстати, не все убитые военные наемники возвратились домой. Да, часть из них контуженные, в колясках, на костылях возвращались, а некоторых украинцы как собак зарывают в землю, даже крестика не поставят.
Потому что за каждого убитого надо же платить. А Украине не хочется платить, потому зарывают наемничка где-нибудь в болоте, и говорят, он без вести пропал. Экономия колоссальная», – подытожил Баранец.
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