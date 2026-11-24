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Страны западного блока отправили на Украину тысячи наёмников, около половины которых навсегда остались в украинской земле, а их семьи – не получили выплат.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Украину на поле боя воюют представители аж 70 стран. Начиная от одного представителя какой-нибудь страны маленькой африканской или большой европейской страны, такой как Польша, Германия, Франция. И я долгое время собирал всю информацию, которая и в зарубежных источниках, и в наших источниках. И пришел к выводу, что огромное количество наемников наш великий русский солдат все-таки перемолотил. Чемпионом мира по предоставлению военных наемников является Польша: с февраля 22 года направила на Украину 2965 военных наемников. Отправляла ротами или батальонами, по 300-500 человек. Значит, решение было на уровне правительства. Хотя правительство никогда этого не признает. Из 2960 намолотили уже, не вернутся никогда на родину 1497. Получается, что наколотили почти половину тех поляков, которые шли воевать за Украину», – сказал Баранец.