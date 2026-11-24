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За этот год Украина в экспорте зерна и другой продукции понесла катастрофические потери – фактически аграрная отрасль работает в убыток.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть в целом, с начала маркетингового года эта цифра достигает более 6 миллионов тонн зерновых культур [которые удалось вывезти из Украины]. Это очень малые объемы, по сравнению с прошлым годом, и фактически мы отстаем больше, чем на 40%, если сравнивать с 2025 годом. И это, собственно, последствия блокировки портов Одессы, невозможности заходить иностранным кораблям для загрузки портов Южный, Одесский, Черноморский, из-за того, что Россия постоянно осуществляет атаки. Более того, атаки уже осуществляются и в водах наших соседей, и в Болгарии, и в Румынии. Вся зерновая группа идет в убыток. удары по масложировым заводам повлекли также снижение цены. И фактически и масличная структура производства, имеются в виду подсолнечник, тоже сегодня продается в убыток. Потому что вырастить на одном гектаре семена подсолнечника в среднем стоит от 32 до 35 тысяч гривен. Реализуется сегодня подсолнечник в регионах 12-13 тысяч гривен за тонну», – жаловался укро-чиновник.