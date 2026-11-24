Украинские удары по российским судам в Балтийском море показывают ослабление России в важнейшем для нее регионе.

Об этом на канале LCI заявил бывший посол Франции в России Пьер Леви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Балтийском регионе, на мой взгляд, весьма красноречиво свидетельствуют об ослаблении России по двум причинам. Не стоит забывать, что Санкт-Петербург — это город, основанный Петром I. Это «окно» России в Европу. Это связующее звено между Россией и Европой. Именно отсюда отправляется значительная часть, полагаю, более 40%, российской нефти. Это очень важный момент», – сказал экс-посол.

Он называет «стратегическим провалом России» вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

«И, поверьте, для русских это стало настоящим шоком и вызвало ощущение, что сложившееся равновесие нарушается», – утверждает Леви.

В свою очередь военный аналитик полковник запаса Мишель Гойя похвалил Украину, которая, не имея своего ВМФ, «фактически доминирует на трех морях и наносит удары по противнику».

«Если посмотреть на карту, насколько же впечатляющей была операция по поражению корабля в Финском заливе, в открытом море. Именно поэтому жители Калининграда так нервничают.

Достаточно было бы, например, Польше заявить: «Послушайте, мы открываем свое небо для украинцев». У них было бы полное право сказать: «Вот, пожалуйста, украинские дроны могут летать через наше воздушное пространство — раз уж вы, русские, явно не стесняетесь направлять свои снаряды в нашу сторону».

И тогда Калининград — прямо в сердце НАТО — будет подвергаться ударам, причем ежедневно», – заявил Гойя.