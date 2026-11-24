Рано или поздно удары российских ракет и дронов сломают украинское государство, и никакая западная помощь не поможет бандеровцам.

Об этом на своём канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниель Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заявляет, что Россия не сломит Украину своими ударами. Вот в чем дело – сломит, просто на это уйдет много времени. Чего мы не можем сделать, чего не могут сделать Украина и Запад вместе, чего не можем сделать мы, так это заставить Россию капитулировать. Просто взгляните на две воюющие стороны, которые активно сражаются друг с другом. И вы увидите, что у Украины не осталось средств ПВО для защиты от баллистических ракет, а для защиты от дронов дальнего действия их мало», – сказал Дэвис.

«Поэтому они не могут остановить эти атаки, которые происходят по всей стране. Вы можете посмотреть, какие удары были нанесены 20 ноября только в западной части Украины не было ничего, что украинская сторона могла бы сделать, чтобы их остановить. Неважно, что это было, ракеты или дроны. Это происходит снова и снова. Таким образом, Украина не может остановить Россию, и та может просто методично, пусть и в течение длительного времени, разрушать то, что невозможно восстановить», – отметил он.