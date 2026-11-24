Немецкие телеканалы и другие СМИ со ссылкой на разведки НАТО сообщили, что Россия до конца года якобы планирует запустить в космос спутник с ядерным оружием на борту.

Данный вброс в эфире «Welt» эмоционально прокомментировал генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не новость, но это шокирует. Потому что применение ядерного оружия в космосе будет иметь гигантские последствия, если это произойдёт. Во-первых, согласно договору о космосе 1967 года, подписанному ООН, это запрещено для всех стран. Россия тоже подписала этот договор, и это действительно показывает, насколько далеко Путин готов и способен зайти в эскалацию. Я предполагаю, что за этим заявлением последуют реальные действия. НАТО должно быть к этому готово», – заявил немец.

«Я надеюсь, что НАТО подготовится к этому как можно скорее, потому что применение ядерного оружия в космосе будет просто катастрофой для всего мира как с точки зрения того, что это будет означать как для глобальных коммуникационных сетей, так и для состояния спутников. Так что это очень пугающая ситуация, к которой нужно отнестись очень серьёзно и принять меры уже сейчас», – тревожился Катер.

Отметим, российское посольство отвергло немецкие вбросы.

«Решительно отвергаем все безосновательные инсинуации в отношении космической деятельности РФ, равно как и создания некоего «спутника», который якобы способен нести ядерное оружие для поражения других космических аппаратов», — отреагировал российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

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