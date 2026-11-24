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Россия будет пытаться повлиять на ЕС страшилками экс-президента Дмитрия Медведева.

Об этом на канале LCI заявил бывший посол Франции в России Пьер Леви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медведев, бывший президент, имеет одну особенность: он любит рисовать апокалиптические картины. Думаю, они приложат максимум усилий — прошу прощения за это несколько просторечное выражение, — чтобы повлиять на дискуссии у нас», – сказал Леви.

В свою очередь, главред издания Le Figaro Magazine Гийом Роке называет этот период «крайне рискованным», поскольку приближаются важные выборы не только во Франции, но и в других странах.

«НАТО поступает правильно, проявляя максимальную сдержанность в своем ответе. Ведь что, прежде всего, может послужить для избирателей оправданием прекращения помощи Украине? Мы видим это во Франции. «Национальное объединение» заявляет, что через полгода помощь нужно прекратить. То же самое говорят «Непокорённая Франция» и «Альтернатива для Германии», – тервожится главред.

По его словам, это отнюдь не означает желания бросить украинцев на произвол судьбы.