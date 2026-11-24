Французский главред: «Надо меньше запугивать население, иначе оно откажется от поддержки Украины»
Россия будет пытаться повлиять на ЕС страшилками экс-президента Дмитрия Медведева.
Об этом на канале LCI заявил бывший посол Франции в России Пьер Леви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Медведев, бывший президент, имеет одну особенность: он любит рисовать апокалиптические картины. Думаю, они приложат максимум усилий — прошу прощения за это несколько просторечное выражение, — чтобы повлиять на дискуссии у нас», – сказал Леви.
В свою очередь, главред издания Le Figaro Magazine Гийом Роке называет этот период «крайне рискованным», поскольку приближаются важные выборы не только во Франции, но и в других странах.
«НАТО поступает правильно, проявляя максимальную сдержанность в своем ответе. Ведь что, прежде всего, может послужить для избирателей оправданием прекращения помощи Украине? Мы видим это во Франции. «Национальное объединение» заявляет, что через полгода помощь нужно прекратить. То же самое говорят «Непокорённая Франция» и «Альтернатива для Германии», – тервожится главред.
По его словам, это отнюдь не означает желания бросить украинцев на произвол судьбы.
«Нет, причина в страхе, что конфликт может дойти и до нас. Это традиционный, можно сказать, почти столетний мотив пацифизма, который мы отчетливо наблюдали, например, в период между двумя мировыми войнами.
И поэтому иногда говорят: «Ну, мол, они недостаточно смелые — позволяют обстреливать себя ракетами, особо не предпринимая ответных действий». Но, на мой взгляд, это самый верный шаг с политической точки зрения, чтобы не допустить прекращения помощи Украине», – рассуждал Роке.
English version :: Читать на английском Французский главред: «Надо меньше запугивать население, иначе оно откажется от поддержки Украины»