И посольства не спасут: Россия начала охоту на западных советников на Украине
После атаки на Крымский мост и корабли, Россия начнёт охоту на западных советников, даже если они будут прятаться в киевских посольствах.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские согласятся с тем, что необходимо предпринимать дальнейшие и более решительные шаги. Но по-прежнему существует консенсус в отношении того, что эти шаги должны быть ограничены территорией Украины.
Поэтому они уже начинают нападать и выслеживать западных советников на Украине. Русские атакуют отель в Кривом Роге, где проходила какая-то важная встреча. Что очень необычно, они прямо заявили, что там были представители западных стран, в том числе представители иностранных оружейных компаний.
На этой встрече в Кривом Роге. Так что я думаю, что это, вероятно, будет одной из конкретных точек эскалации», – сказал Меркурис.
«Одна из причин, по которой Франция теперь официально признала присутствие французских солдат на Украине, заключается в том, что в связи с выборами во Франции возникла опасность, что это станет политической темой. Поэтому люди Макрона решили первыми обнародовать эту информацию и тем самым попытаться нейтрализовать Ле Пен.
Дело еще и в том, что французские солдаты несут все большие потери. Появилась информация, что русские уже вступают в бой с западными солдатами на Украине, и это явно намекает на французов. Они понимают, что те не особо хороши, плохо обучены и организованы для ведения такого рода боевых действий.
Так что, я думаю, внимание к этому вопросу будет еще больше приковано. Начнутся нападения на западных военных на территории Украины, и западные военные должны об этом знать.
Кроме того, были нападения на посольства в Киеве, и русские предупреждали западных военных, чтобы те убирались. Так что мы увидим новые атаки вблизи посольств», – добавил он.
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