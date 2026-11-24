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После атаки на Крымский мост и корабли, Россия начнёт охоту на западных советников, даже если они будут прятаться в киевских посольствах.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские согласятся с тем, что необходимо предпринимать дальнейшие и более решительные шаги. Но по-прежнему существует консенсус в отношении того, что эти шаги должны быть ограничены территорией Украины. Поэтому они уже начинают нападать и выслеживать западных советников на Украине. Русские атакуют отель в Кривом Роге, где проходила какая-то важная встреча. Что очень необычно, они прямо заявили, что там были представители западных стран, в том числе представители иностранных оружейных компаний. На этой встрече в Кривом Роге. Так что я думаю, что это, вероятно, будет одной из конкретных точек эскалации», – сказал Меркурис.