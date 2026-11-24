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В Боснии и Герцеговине (БиГ) задержан бывший командир «Армии БиГ» Насер Орич, ответственный за убийства тысяч мирных сербов в Сребренице и окрестностях.

Однако Орич задержан не по обвинению в военных преступлениях, а за пособничество местному криминальному авторитету, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Во вторник, 24 ноября, Насер Орич был доставлен в полицейское управление Восточного Сараево после того, как его задержали в ходе совместной операции МВД Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ) и Агентства по расследованиям и защите (SIPA) БиГ под кодовым названием «Эмиссар».

Помимо Насера Орича, в ходе операции были арестованы бывший депутат парламента Республики Сербской Николина Шливич, адвокат Синиша Дерганц, а также отец и сын Месуд и Мустафа Мустафич. По сообщениям СМИ, Орича планируют перевезти в Баня-Луку для следственных действий.

Все задержанные подозреваются в укрывательстве криминального авторитета Джордже Ждрале, который находится в бегах со 2 августа 2026 года – с того момента, как в Восточном Сараево был ранен из огнестрельного оружия Коста Пандуревич. Ответственность за это покушение возлагается на самого Ждрале.

В годы гражданской войны в БиГ Насер Орич командовал 28-й дивизией «Армии БиГ» в районе Сребреницы. Подконтрольные ему отряды совершили десятки жестоких налетов на окрестные сербские села, включая кровавую резню в селе Кравица на православное Рождество 7 января 1993 года. В результате этих вылазок, совершаемых под прикрытием «миротворцев ООН», в регионе были зверски убиты более 3 тысяч сербов – преимущественно мирных жителей, включая женщин, детей и стариков.

При этом реального наказания Орич так и не понёс: в 2008 году Гаагский трибунал полностью оправдал его по апелляции, а в 2018-м оправдательный приговор по делу об убийстве сербских военнопленных вынес и Суд БиГ.

В последующие годы Насер Орич жил на ранчо неподалёку от Сараево и заявлял, что занимается торговлей скотом. При этом он вёл привычную для криминального авторитета жизнь, общаясь с людьми подобного круга и богемой.

В прошлом году Олимпийский центр «Яхорина» в Республике Сербской отменил выступление сербского фолк-певца Ацы Лукаса из-за фотографии и видеозаписи, на которых тот был запечатлён в компании Орича.